Oggi, Giovedì 31

GRAZZANO VISCONTI

Inquisitum – Escape Room speciale Halloween – Museo Internazionale delle Torture da oggi e per tutto il weekend di Halloween un’avvincente sfida vi attende. I partecipanti vestiranno i panni di condannati per stregoneria, rinchiusi in un oscuro carcere inquisitorio. Per fuggire, dovranno risolvere enigmi e misteri.

Halloween a Grazzano Visconti dalle 17 fino a tarda notte, Piazza Cortevecchia si trasformerà in uno scenario da brivido: maschere grottesche, zucche illuminate, fiaccole, ragnatele e scheletri accoglieranno i visitatori per festeggiare tutti assieme la notte degli spiriti. La serata offrirà spettacoli, musica e tante attività per grandi e piccini. In Cortevecchia, gli stand gastronomici della Pro Loco proporranno specialità alla griglia e fiumi di birra. Ingresso al borgo gratuito.

ZIANO

Happy Halloween spaventosa e divertente caccia ai mostri, dedicata ai bambini fino alla prima media, animerà le vie del paese. L’evento inizierà alle 18.30, sarà disponibile un’area ristoro per tutti i partecipanti.

TRAVO

Archeoween al Parco – Parco Archeologico, dalle 17.30 alle 19.30 speciale visita al calare delle tenebre per bambini della scuola primaria. I piccoli partecipanti, guidati nella penombra, saranno coinvolti in un emozionante caccia alle ossa di una misteriosa creatura che, secondo la leggenda, abitava il villaggio nella notte più spaventosa dell anno. Prenotazione obbligatoria.

ALSENO

Halloween ad Alseno dalle 17.30 si terrà “Dolcetto o Scherzetto” tra le vie del paese, alla scoperta delle migliori case addobbate a tema. A seguire, alle 19, avrà inizio un’escape room itinerante adatta a bambini (dai 6 anni), ragazzi e adulti. Durante la serata saranno presenti Food Truck oltre a vari intrattenimenti per tutti. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

PONTEDELLOLIO

Happy Halloween – Riva di Ponte dell’Olio dalle 17 si terrà un corso di cucina spaventoso (posti limitati), dove i partecipanti potranno preparare delizie a tema Halloween. A seguire, a partire dalle 18.30, giochi e balli per tutti. Infine, sarà possibile partecipare a un apericena.

PIACENZA

Halloween al Museo – Museo Civico di Storia Naturale laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni dalle 9.30 alle 12.30. Prenotazione obbligatoria.

Ombre e luci di pietra: tracce di eternità nelle iscrizioni della cattedrale di Piacenza – Kronos Museo della Cattedrale, ore 21 suggestiva visita serale, in occasione della solennità di Ognissanti, alla scoperta dei segreti nascosti tra le millenarie pietre della Cattedrale di Piacenza. Iscrizione obbligatoria.

Halloween – Bididi Bodidi… Buuuuu! – Palazzo Farnese nei sotterranei della Cittadella Viscontea, durante la notte più spaventosa dell’anno, uno spirito inquieto in cerca della propria anima chiederà aiuto ai visitatori guidandoli in un viaggio misterioso. Il percorso è pensato per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni e si articola in tre turni della durata di un’ora, con partenze alle 19.30, 20.30 e 21.30. Prenotazione obbligatoria.

SARMATO

Halloween al Castello di Sarmato oggi e domani, il castello apre le sue porte per un’avventura speciale tra ombre inquietanti e sorprese inaspettate. I visitatori potranno esplorare i misteriosi angoli del castello, attraversare un passaggio segreto e utilizzare occhiali a raggi infrarossi per cacciare fantasmi. Durante entrambe le giornate, le visite per bambini si svolgeranno in vari orari nel pomeriggio, mentre per gli adulti è prevista una visita notturna alle 22.

GROPPARELLO

Halloween Party – Gropparello inFESTAto – Piazza Roma dalle 19 fino a notte fonda, fantasmi, zombie, spiriti e streghe animeranno la piazza per una serata da brividi. Al Castello di Gropparello si terrà la suggestiva “Notte delle Streghe,” mentre in Piazza Roma saranno presenti stand gastronomici e musica dal vivo. A partire dalle 23 DJ set per ballare fino a tardi.

CASTELLARQUATO

Il lato oscuro della Rocca – Enoteca Comunale, Piazza del Municipio visita guidata tra le tenebre della notte di Halloween per scoprire antiche leggende ed episodi misteriosi dell’antico borgo. L esperienza, della durata di 75 minuti, offre due turni disponibili: alle ore 21 e alle ore 22.30. Prenotazione obbligatoria.