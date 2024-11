La scuola al parco, decine di studenti a Montecucco per i laboratori di Halloween

Dolcetto o scherzetto? Decine di studenti delle scuole piacentine si sono trovati al parco Montecucco per partecipare al “We Can Pumpkin“: evento promosso all’interno del progetto “We can lab” tra i più votati nella classifica di proposte legate al bilancio partecipativo del Comune di Piacenza.

Tre scuole, ragazzi di varie fasce di età, insieme per un laboratorio all’aperto, al parco, a contatto con la natura, un luogo e un progetto condivisi. Le scuole Calvino, Ottavo Circolo e Tramello hanno già iniziato negli anni scorsi a progettare attività al parco, ora è entrato a far parte della rete anche il Campus Agroalimentare Raineri-Marcora, che ha portato un’importante collaborazione con un’attività laboratoriale con tematiche autunnali, festeggiando i frutti della natura tra cui le zucche, decorate e intagliate come tradizione di Halloween comanda.

La scuola nel parco

Il progetto generale, ideato e portato avanti in particolare da alcuni docenti della scuola Calvino negli anni scorsi, prevede la creazione all’interno del parco di Montecucco di due aule didattiche e un anfiteatro all’aperto, luoghi dove fare scuola basati sull’apprendimento attraverso esperienze svolte fuori dalle mura scolastiche.