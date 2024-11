Lollobrigida: “Stiamo cambiando l’Italia. Speriamo che l’Emilia si allinei”

“Il governo Meloni sta cambiando l’Italia. Ora speriamo di vedere un’Emilia-Romagna che si allinei a questa grande voglia di cambiamento e diventi perno centrale della nostra idea di una grande nazione. Consapevoli che Piacenza, nel voto alle prossime Regionali, sarà decisiva”.

È un monologo dai toni entusiastici quello che il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida regala al popolo di Fratelli d’Italia, riunitosi in massa al Park Hotel per ascoltare il suo intervento a sostegno dei quattro candidati al consiglio regionale Paolo Negri, Erika Opizzi, Sara Soresi e Giancarlo Tagliaferri.

Reduce dalla recente vittoria del centro-destra in Liguria, di fronte a una platea di circa 250 persone, Lollobrigida, accompagnato sul palco dalla candidata alla presidenza della Regione Elena Ugolini e dal capogruppo alla Camera Tommaso Foti, ha messo a referto i principali risultati ottenuti dal governo sul fronte agro-alimentare. Dalla battaglia contro la carne coltivata (“siamo stati la prima nazione al mondo a vietarla”), alla difesa degli agro-farmaci (“vietarli oggi sarebbe un colpo mortale alle nostre produzioni”), passando per l’introduzione della social card da 500 per le famiglie meno abbienti.

Poi l’affondo politico: “In Liguria il centro-sinistra ha candidato un pezzo da novanta come Andrea Orlando perché era sicura di vincere. Eppure non è stato così: ha perso perché ha perso nelle piccole città, come accaduto a Imperia e come potrebbe accadere di nuovo a Piacenza, dove la politica si fa con il confronto faccia a faccia e dove, a dispetto delle aree metropolitane prevale il fattore contatto umano”.

