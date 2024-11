Francesca Giannone presenta “Domani, domani” alla Passerini Landi

Venerdì 8 novembre alle 18, al salone Monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro “Domani, domani” di Francesca Giannone, in dialogo con la bibliotecaria Laura Bonfanti.

Dopo l’incredibile successo del suo esordio con “La portalettere” – in corso di traduzione in 37 Paesi, è stato il romanzo italiano più venduto del 2023, ha vinto il Premio Bancarella e il Premio Amo Questo Libro – Francesca Giannone regala ai lettori un’altra intensa opera, in cui racconta la passione che prima unisce e poi divide un fratello e una sorella. Una storia che parla di decisioni prese ascoltando la mente o il cuore (oppure tutti e due), di quell’istante che può cambiare una vita intera. Ma anche di un’Italia che, incredula, sta scoprendo un improvviso benessere, che lavora alla catena di montaggio e poi canta con Mina e balla al ritmo del twist in una verve giovane, creativa, impaziente.

Francesca Giannone, salentina, si è laureata in Scienze della Comunicazione e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia. A Bologna ha curato la catalogazione dei trentamila volumi della Associazione Luigi Bernardi e ha frequentato il corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione “Finzioni”.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Libreria Fahrenheit 451, fa parte di “250inPasserini-Landi”, il programma di iniziative che celebrano i 250 anni della storica biblioteca comunale di Piacenza.