AI e prospettive di lavoro, con Libertà e Cattolica convegno “Alla ricerca del futuro”

Si intitola “Alla ricerca del futuro – Le prospettive del lavoro tra intelligenza artificiale e nuove professionalità” ed è l’evento, organizzato e promosso per questa mattina dal Gruppo Libertà in collaborazione con l’Università Cattolica e il patrocinio di Confindustria Piacenza, che rappresenta molto più di un momento di analisi. A supporto dell’evento la partecipazione di quattro partner di rilievo come Gas Sales, Nordmeccanica, Terre Padane e Schiatti Class, aziende di spicco che contribuiranno a rendere il dibattito ancora più ricco.

anticipare il futuro

L’obiettivo della giornata di studi è creare un dialogo costruttivo e lungimirante tra giovani, mondo accademico, imprese e management. La sfida è chiara e ambiziosa ovvero riflettere sul futuro del lavoro in un contesto dove intelligenza artificiale e nuove professionalità stanno ridefinendo profondamente il mercato e le competenze richieste. Attraverso una serie di interventi mirati e tavole rotonde con esperti, manager, e leader aziendali, si delineeranno le prospettive future e le competenze chiave che caratterizzeranno i professionisti di domani.

La missione è quella di anticipare il futuro, creando una sinergia tra l’esperienza consolidata del management e il potenziale delle nuove generazioni, orientate verso una gestione innovativa e responsabile delle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale.

“iniziativa strategica”

Il direttore di Altrimedia, Riccardo Delfanti, ha sottolineato l’importanza e il contesto in cui è nata l’idea di questo convegno:

“E’ un’iniziativa strategica – spiega – inserita nel quadro delle attività organizzate dal Gruppo Libertà per diversificare le proprie aree operative e sviluppare nuove linee di business. Dopo il successo del convegno sulla logistica in collaborazione con Amazon, abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi su un tema di estrema attualità: l’intelligenza artificiale e il suo impatto sul mondo del lavoro. Vogliamo esplorare le direzioni che l’IA sta prendendo e analizzare quali professionalità potrebbero essere penalizzate, ma anche quali potranno trarne vantaggio in un’epoca sempre più complessa. Non sarà, però, solo una panoramica teorica – ha aggiunto Delfanti – ma un incrocio dinamico di opinioni e prospettive, grazie agli interventi di personalità di rilievo. L’idea è quella di offrire un quadro concreto e stimolante su come le imprese e i professionisti possano adattarsi ai cambiamenti in atto, imparando a navigare tra le nuove sfide e opportunità che l’intelligenza artificiale porta con sé”.

FORUM E DIBATTITO

In apertura del convegno, la giornalista di Mediaset Elena Tambini, moderatrice della giornata, introduce una sessione interattiva progettata per stimolare un confronto diretto tra studenti, dirigenti, imprenditori, e manager. La struttura del forum è basata sul dibattito, sulla possibilità di aprire un confronto tra studenti e figure di rilievo del mondo imprenditoriale e manageriale.

NUOVE COMPETENZE

“Il convegno – ha commentato il professor Daniele Fornari, docente di Marketing e direttore del RemLab – Centro di Ricerche su Retailing e Trade Marketing della Cattolica – vuole scandagliare il tema delle nuove competenze richieste in un mercato del lavoro in rapida evoluzione, dove abilità tecniche e digitali devono convivere con soft skills come flessibilità, creatività e intelligenza emotiva. I relatori approfondiranno aspetti cruciali legati al futuro delle professioni, con un focus sulle esigenze emergenti del settore Food Marketing. Gli esperti sono pronti a rispondere alle domande dei nostri studenti, offrendo un punto di vista pratico e formativo su come orientarsi nel mondo professionale. I ragazzi e le ragazze della Cattolica avranno l’opportunità di confrontarsi con i temi più attuali e di porre quesiti in grado di alimentare la loro sete di conoscenza e il desiderio di costruire un futuro più consapevole. La discussione è organizzata per essere dinamica e coinvolgente, con esperti che forniranno risposte chiare e concrete, toccando temi come l’adattamento a modelli di leadership che sappiano coniugare tecnologia e valori umani”.

nuove professionalità

Il direttore di Confindustria Piacenza, Luca Groppi, ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale è stata la protagonista del dibattito dell’ultimo anno. Superata la fase della novità bisogna ora comprendere come applicarla concretamente nel quotidiano. Per raggiungere gli scenari avveniristici che abbiamo letto in questi mesi bisogna cominciare con operazioni più elementari, a partire dall’organizzazione aziendale. Stanno già nascendo nuove professionalità, ma soprattutto stanno evolvendo quelle che abbiamo sempre conosciuto: servono nuove competenze per sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie senza subirle. Il convegno organizzato da Università Cattolica e Altrimedia ci fornirà importanti spunti di riflessione grazie al punto di vista di professionisti di grandi realtà italiane ed estere”.