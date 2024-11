Che Classe: in vetta conduce ancora la 4ªB, ma ci sono sempre più concorrenti

Prosegue il cammino di Che Classe, con una nuova classifica che aggiorna i punteggi di tutti i nostri partecipanti. Che sono sempre di più: oggi vediamo ben 176 classi che corrono per guadagnarsi uno dei 138 premi in palio per le più votate. I punti sono aggiornati a qualche giorno fa, per consentire i controlli prima della pubblicazione.

Alla testa della classifica, è sempre la 4ªB della primaria di Ponte dell’Olio a condurre, seguita dai fidati Gufi e dalla Gialla: confermato quindi il podio, in graduatoria potete osservare come si sono mossi gli altri concorrenti.

Ricordate che è possibile incrementare il vostro punteggio inviando gli elaborati relativi al secondo tema proposto (L’animale che mi piace di più) e approfittando del bonus del Centro Commerciale Gotico, esposto ogni domenica e mercoledì in galleria, e utilizzabile tutti i giorni!

Classifica 7 novembre 2024