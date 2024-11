Il parco agrovoltaico dell’Università Cattolica a “ColtiviAmo Piacenza”

A Piacenza ha preso vita un campo agrovoltaico grazie al lavoro pionieristico dell’Università Cattolica, che sta rivoluzionando il concetto di agricoltura sostenibile e aprendo nuovi scenari per il futuro energetico e alimentare.

Questa sera, venerdì 8 novembre, alle 20.30 su Telelibertà il programma

“ColtiviAmo Piacenza”, ideato e condotto da Marzia Foletti, dedicherà un’intera puntata a questo progetto pilota di grande innovazione.

Le telecamere si sposteranno proprio dietro il campus piacentino per documentare come, attraverso questa iniziativa, sarà possibile combinare la produzione di energia elettrica con la coltivazione di alimenti, grazie alla disposizione di pannelli fotovoltaici sopra le aree agricole. Questo modello di agrovoltaico rappresenta un equilibrio perfetto tra rispetto per l’ambiente e valorizzazione delle risorse naturali, offrendo così una risposta concreta e sostenibile alle sfide contemporanee legate alla produzione di energia e cibo.

L’ateneo di via Emilia Parmense ha avviato un progetto ambizioso, volto a potenziare le risorse e le opportunità offerte dal campus, con l’obiettivo di formare la futura classe dirigente del settore agroalimentare. Ospiti della serata il Magnifico Rettore Elena Beccalli, Stefano Amaducci, responsabile del Parco Agrovoltaico, il nuovo preside di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Piersandro Cocconcelli, ma anche Marco Trevisan, già preside della facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, oltre ai docenti Vittorio Rossi, Lucrezia Lamastra, Erminio Trevisi.