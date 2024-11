Sanità e mobilità i temi del primo confronto elettorale a “Nel Mirino” su Telelibertà

In onda questa sera, venerdì 8 novembre, alle 21.00 su Telelibertà la prima delle due puntate che “Nel Mirino” dedica alle elezioni regionali in programma il 17 e 18 novembre prossimi.

Allo Spazio Rotative per rispondere alle domande dei conduttori Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi saranno presenti i candidati alla poltrona di governatore: Michele de Pascale, candidato del centrosinistra, la candidata del centrodestra Elena Ugolini, Luca Teodori candidato della lista “Lealtà, Coerenza, Verità”, e Federico Serra,

candidato della lista “Emilia Romagna per la pace, l’ambiente, il lavoro”.

liste d’attesa e carenza di medici

Nel primo appuntamento che la trasmissione dedica alle elezioni sono due i temi che verranno affrontati. Il primo riguarda la sanità. Cosa può fare la Regione per risolvere i due annosi problemi delle lunghe liste di attesa e della carenza dei medici?

Ma soprattutto cosa pensano i candidati del nuovo ospedale atteso in città, sia in termini di costi sia per quanto riguarda i tempi per la sua realizzazione?

mobilitÀ sotto la lente

A “Nel mirino” verrà messa sotto la lente anche la mobilità. Si parlerà dell’Alta velocità e del trasporto merci su rotaia, ma l’attenzione sarà rivolta in particolare modo alle esigenze dei tanti pendolari che si spostano in treno. Ad esempio: sarà possibile, come chiedono molti lavoratori, avere un collegamento diretto con Cremona? Infine, dopo avere sondato le loro intenzioni in caso di elezione a governatore della Regione Emilia-Romagna, si cercherà di conoscere qualcosa di più dei quattro candidati al di fuori dell’ambito politico.

Le repliche di “Nel mirino” sono visibili on demand sulla piattaforma www.teleliberta.tv.