Gli studenti del Nicolini fanno Jazz all’Irish Pub: “Educhiamo alla bellezza”

Il Jazz del Conservatorio all’Irish Pub. Il Conservatorio Nicolini esce dalle proprie mura per approdare al Dubliners Irish Pub, a pochi passi dalla sede di via Santa Franca. Lunedì 11 novembre alle ore 21, verrà inaugurata, nel locale di via San Siro, 24, la rassegna musicale “Jam Sessions al Dubliners Irish Pub“. Per sette lunedì (uno al mese) gli studenti del Dipartimento di Jazz del Conservatorio Nicolini si alterneranno sul palco dell’Irish, guidati dai loro docenti, per eseguire una performance musicale spontanea, come nella tradizione delle jam sessions, improvvisando su griglie di accordi e temi conosciuti.

I docenti Andrea Rea al pianoforte, Massimiliano Rolff al contrabbasso, Mattia Cigalini al sax, Lucio Ferrara alla chitarra, Tony Arco alla batteria, Serena Ferrara alla voce e Antonio Ciacca al pianoforte accompagneranno, di volta in volta, gli oltre cinquanta studenti del Dipartimento nelle riunioni estemporanee.

“Musica come educazione alla bellezza”

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente del Conservatorio Massimo Trespidi e dal consiglio di amministrazione, “È nata per consentire ai nostri allievi di esibire le proprie competenze e i propri talenti. Un modo, inoltre, per diffondere la musica come educazione alla bellezza” sottolinea il presidente Trespidi.

“Si tratta di una bellissima iniziativa che non molti conservatori possono vantare di avere – dichiara il coordinatore dell’iniziativa, nonché capo dipartimento di Jazz del Nicolini Massimiliano Rolff -. È un progetto splendido, avallato dalla direzione del Conservatorio stesso, perché è nato dalla collaborazione tra l’Università musicale piacentina e una realtà, quella del pub, popolare e amata, soprattutto dai giovani. Si tratta proprio di un’ attività di insegnamento in quanto le sessioni rientrano nel piano didattico perché, per uno studente di jazz, è fondamentale confrontarsi con conformazioni musicali estemporanee e con il pubblico”.

Edoardo Cassinari, proprietario del pub, promette, per l’occasione, di ampliare lo spazio riservato all’evento. “È già da un paio di anni che ospitiamo le Jam Sessions, grazie all’iniziativa del maestro Antonio Ciacca e di alcuni studenti, ma ora finalmente questo progetto è stato riconosciuto e reso ufficiale nel percorso accademico degli studenti “.

Il secondo appuntamento, dopo quello dell’11 novembre, si terrà lunedì 2 dicembre. Sui siti e sui social del Conservatorio e del Dubliners Irish Pub saranno presenti aggiornamenti sugli eventi futuri.

