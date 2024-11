Lo Specchio di Piacenza ospita su Telelibertà l’escursionista Roberto Salini

Questa sera, martedì 12 novembre, alle 20.30 su Telelibertà il programma “Lo Specchio di Piacenza” – ideato e condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi – ospita un’intervista esclusiva con Roberto Salini, escursionista, videomaker e fotografo originario di Piacenza.

Salini, noto per il suo spirito d’avventura e il suo amore per la natura, è anche un esploratore appassionato, dedito alla scoperta e documentazione di paesaggi e territori unici. L’incontro si svolge nello spazio Rotative, dove Salini, con genuinità e profondità, ha aperto il suo album di ricordi, raccontando il suo percorso di vita, dall’infanzia fino alla sua quotidianità attuale, costellata di viaggi, scoperte e storie di terre lontane.

L’intervista si rivela un viaggio emotivo che ripercorre momenti indimenticabili: dagli inizi, segnati da curiosità e voglia di conoscere il mondo, alle esperienze che lo hanno portato a dedicarsi alla fotografia e al videomaking.

Salini condividerà come l’escursionismo e la fotografia abbiano rappresentato per lui non solo una passione, ma anche una filosofia di vita, una continua ricerca di connessione con l’ambiente e con sé stesso. Il format di Telelibertà offre così uno sguardo su un ospite in grado di coniugare visione e autenticità, capace di trasmettere attraverso le immagini il valore delle bellezze naturali e il desiderio di salvaguardarle per le generazioni future.

Tutte le puntate del format si possono rivedere on demand sul sito teleliberta.tv.