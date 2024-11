“Prima di andare in scena”: domenica al Municipale si presenta l’opera “La Vestale”

Domenica 17 novembre alle 17.00, nel Ridotto del Teatro Municipale di Piacenza, nell’ambito della rassegna “Prima di andare in scena” realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza, è in programma la presentazione e guida all’ascolto dedicata a “La Vestale” di Gaspare Spontini.

Prossimo titolo della stagione lirica in scena venerdì 22 e domenica 24 novembre, l’opera torna al Municipale dopo 45 anni di assenza, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della nascita del compositore marchigiano.

La presentazione al Ridotto del Teatro, a ingresso libero, sarà a cura del giornalista e critico musicale Giovanni Gavazzeni. Il soprano Silvana Froli interpreterà alcune arie dell’opera, accompagnata al pianoforte da Gian Francesco Amoroso.

La prima assoluta de La Vestale avvenne, con grande successo, all’Académie impériale de Musique di Parigi il 15 dicembre 1807, in piena epoca napoleonica.

Opera di rara esecuzione dopo il revival conosciuto grazie alla mitica interpretazione di Maria Callas e Franco Corelli al Teatro alla Scala nel 1954 con la regia di Luchino Visconti, è considerata il capolavoro di Spontini, per la possente ispirazione drammatica, la finezza della parte strumentale, la stretta aderenza tra valori musicali, psicologia dei personaggi e azione scenica.

La tragédie-lyrique in tre atti andrà in scena al Municipale nella versione originale in lingua francese su libretto di Victor-Joseph-Étienne de Jouy, in una nuova produzione che unisce Fondazione Pergolesi Spontini, Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Verdi di Pisa e Fondazione Ravenna Manifestazioni.