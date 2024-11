“Scarpette Rosse”, il film “ll peccato di Lady Considine” con Ingrid Bergman

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato”, ha in programma “ll peccato di Lady Considine”, conosciuto anche come “Sotto il capricorno”. Si tratta di un film in costume girato nel 1949 e diretto da Alfred Hitchcock, tratto dal romanzo “Under Capricorn” del 1937 della scrittrice australiana Helen Simpson, e interpretato da Joseph Cotten e Ingrid Bergman.