Il deputato di Avs Angelo Bonelli a Piacenza: “Saremo l’impulso per temi cruciali”

“Fate in modo che, qui a Piacenza, Avs raccolga un grande risultato alle prossime elezioni regionali. Saremo la vera forza di garanzia per dare impulso a una serie di questioni importanti”. Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, ha scelto di parlare ai piacentini durante l’incontro in Sant’Ilario.

Tra i principali temi toccati dal deputato: la sanità, l’iniquità sociale e le problematiche legate al consumo di suolo. “Non dobbiamo fare l’errore di disgiungere la transizione ecologica e la sostenibilità sociale”, ha detto Bonelli, che in tal senso ha criticato le modalità di attuazione del Superbonus 110%. “Non era il caso di favorire chi poteva già permettersi le ristrutturazioni, inoltre, sarebbe stato corretto partire dalle abitazioni con classi energetiche più basse”. Bonelli ha sottolineato la necessità di ripensare alle priorità. “Occorrerebbe far saltare il tetto di spesa per la sanità così da assumere nuovi medici e infermieri – ha detto – a discapito della spesa militare, a cui, invece, bisognerebbe dare un taglio”.

L’intervento del deputato ha raggiunto anche lo scenario internazionale. “A commento delle recenti elezioni americane, posso dire che mi preoccupa più Musk di Trump. Questa persona sta costruendo una concentrazione di potere economico e tecnologico: con i suoi 6.000 satelliti può costituire un rischio di colonizzazione e privatizzazione dello Spazio. La destra italiana, invece, ne sembra affascinata”.