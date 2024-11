Regionali, a Piacenza 39 candidati si contendono tre seggi: come funziona la legge

Sul fronte delle elezioni regionali, a Piacenza la partita più sentita riguarda la corsa al seggio di consigliere. Nel nostro territorio sono in 39 a contendersi tre seggi (quattro se si è particolarmente fortunati).

Ma se per quanto riguarda la carica di governatore la legge emiliano- romagnola è semplicissima (viene eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti, anche solo uno in più del secondo), decisamente più complicato è il meccanismo che regola la composizione del consiglio regionale, formato da 50 consiglieri.

Di questi 50, 40 sono eletti con metodo proporzionale in base ai risultati di ciascun collegio provinciale, 9 sono invece quelli eletti in base al premio di maggioranza (variabile), mentre un seggio spetta al candidato presidente vincitore. La regione è stata suddivisa in nove collegi, ciascuno corrispondente ad una provincia. Ciascun collegio elegge un numero preciso di consiglieri che formeranno i 40 eletti con il metodo proporzionale. A Bologna 9, a Modena spettano 6 consiglieri, a Reggio Emilia 5, Parma 4, Forlì-Cesena 4, Ferrara 3, Ravenna 3, Piacenza 3 e Rimini 3.

In sostanza, i seggi di ogni collegio vengono ripartiti fra le liste proporzionalmente ai volti ricevuti, ma questo avviene attraverso un calcolo tutt’altro che semplice. Un complicato calcolo matematico su due livelli. Il primo serve a determinare il cosiddetto quoziente elettorale di circoscrizione, che attribuisce i seggi pieni ad ogni lista nella rispettiva circoscrizione, ma genera anche dei resti.

Per attribuire quindi i seggi restanti, il calcolo viene eseguito a livello di collegio unico regionale: questa formula matematica definisce a quali liste e in quale circoscrizione provinciale attribuire i seggi. Alla ripartizione dei seggi non partecipano tutte le liste, ma solo quelle che hanno superato la soglia di sbarramento, cioè quelle che hanno ottenuto almeno del 3% dei voti validi o il cui candidato presidente collegato ha ottenuto almeno il 5% dei voti nella relativa elezione.