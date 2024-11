Regionali, Piacenza in controtendenza: Ugolini al 55%, FdI al 38%

Piacenza e provincia in controtendenza, nell’andamento dello spoglio delle elezioni Regionali, rispetto all’esito – ancora provvisorio – delle votazioni per il nuovo presidente dell’Emilia-Romagna e della giunta amministrativa.

Se a livello regionale, dopo lo spoglio di poco più di 700 sezioni su 4.529, è il candidato del centrosinistra Michele De Pascale a guidare la classifica con il 55% di preferenze, seguito da Elena Ugolini, candidata del centrodestra, con il 41%, a Piacenza le posizioni sono ribaltate: a due ore dall’inizio dello spoglio Ugolini detiene il 56% di preferenze mentre De Pascale segue con il 41%.

Lo spoglio in tempo reale

città e provincia

A spingere la candidata del centrodestra in ambito citta e provincia è la lista di Fratelli d’Italia con il 38%, seguita dalla Lega (poco meno del 10%), Forza Italia (7%) e lista Rete civica (me no del 3%).

città di piacenza

Scendendo nel dettaglio della sola città di Piacenza il divario tra Ugolini e De Pascale è più ridotto (50% contro 46%).

Anche in città è Fratelli d’Italia, con il 36%, la lista più votata nella coalizione del centro destra, seguita da Lega (oltre il 7%), Forza Italia (meno del 6%) e Rete civica (meno del 3%).