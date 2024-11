Career Day Cattolica, cento aziende incontrano i giovani: “Edizione da record”

Sono oltre 100 le realtà presenti al Career day 2024 del campus dell’università Cattolica di Piacenza, in cui aziende, enti, cooperative e studi professionali, incontrano gli studenti per farsi conoscere, ma anche per acquisire talenti, avviare collaborazioni e partnership strategiche con l’Ateneo, e dove i laureandi e laureati hanno la possibilità di lavorare sul personal branding, individuare potenziali percorsi di carriera, scoprire nuove posizioni aperte e prendere parte a diverse attività mirate, come CV-check, simulazioni di colloqui, speed interview e valutazioni di competenze tecniche e soft skills.

iniziative tutto l’anno

“Una edizione da record con oltre 100 aziende e una grande partecipazione di studenti e neolaureati – spiega Angelo Manfredini, direttore dell’ateneo -. Per noi è l’iniziativa di maggior impatto per quanto riguarda i rapporti con il mondo del lavoro, ma no lo facciamo 365 giorni all’anno: abbiamo inaugurato il nuovo percorso di myMentor, oltre agli stages, alle visite aziendali e alle tante donne euomini d’impresa che vengono da dare le loro testimonianze nelle nostre lezioni”.

training point

Elemento chiave del Career Day di Piacenza, il Training Point: qui 50 esperti di 30 aziende guideranno i partecipanti, grazie alle diciassette tipologie di consulenze individuali proposte, nella compilazione del CV, nella simulazione di colloqui (mock interview) e nella personalizzazione del profilo LinkedIn.