Giancarlo Tagliaferri, terzo mandato in Regione: “Voglio verità sull’ospedale”

Per il piacentino Giancarlo Tagliaferri arriva il terzo mandato in Regione. Classe ‘60, laureato in giurisprudenza, imprenditore, già sindaco di San Giorgio, presidente di Unione Valnure e Valchero, consigliere provinciale e regionale. Con oltre 7.500 preferenze è stato definito il mattatore delle urne con Fratelli d’Italia che si conferma primo partito in provincia (37,7%) e città (36,4%, tre punti sopra il Pd).

“Vogliamo sapere che ne sarà del nuovo ospedale a Piacenza”- spiega nell’intervista di Telelibertà.

L’intervista di Marzia Foletti