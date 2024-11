Luca Quintavalla entra in Regione: “Avviciniamo Piacenza a Bologna”

Luca Quintavalla, 52 anni, laurea alla Cattolica, consulente alle imprese per ottenere finanziamenti e fondi per progetti di innovazione, con le sue quasi 6mila preferenze entra in consiglio regionale dopo la vittoria di De Pascale. Primo con ampio margine tra i candidati del Pd, è stato sindaco per due mandati a Castelvetro e porterà in Regione le istanze del territorio piacentino.

L’intervista di Marzia Foletti