Michele De Pascale, prima conferenza da presidente: “Serve un cambio di passo”

“E’ un grandissimo onore, per chi ama le istituzioni, presiedere l’Emilia Romagna, il più grande onore che possa essere riservato a una persona, e io ogni mattina nei prossimi, nei prossimi cinque anni di mandato mi sveglierò con questa consapevolezza, di aver ricevuto l’onore più grande che un figlio di questa terra possa ricevere”.

Sono le parole di Michele De Pascale, nella sua prima conferenza stampa nel ruolo di presidente della Regione Emilia- Romagna, durante la quale ha rapidamente passato in rassegna i punti del suo programma di governo, su sanità pubblica e prevenzione del territorio, ma non solo: prioritari anche temi come le crisi aziendali, le politiche industriali, la transizione ecologica, la casa.

De Pascale ha poi insistito sulla necessità di un cambio di passo nei rapporti tra la Regione e il governo, per perseguire il fine comune della buona amministrazione e ottenere risultati concreti.