Natale a Piacenza: mercatino, cori, trenino e pattinaggio. Sabato accensione dell’albero

Comincia già a sentirsi l’aria di festa: il Natale a Piacenza arriverà sabato 23 novembre con l’accensione dell’albero e l’apertura del tradizionale mercatino che animerà piazza Cavalli – in allestimento in questi giorni – insieme a un ricco programma di iniziative che fino all’Epifania coinvolgeranno il centro storico, presentate ieri mattina in conferenza stampa nella sala consigliare del municipio dalla sindaca Katia Tarasconi, l’assessore al commercio Simone Fornasari e da Roberto Donolato di Mark. Co. & Co. a cui è stato affidato il consueto “villaggio di Natale” in piazza, insieme a diversi rappresentanti delle realtà sponsor di quest’anno.

atmosfera speciale

“La città si prepara a vivere l’atmosfera speciale di questo periodo – commenta la sindaca – Ci aspettano un mese di iniziative, bei momenti per stare insieme, fare shopping e vedere la città animata”. “Ancora una volta tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro di rete – aggiunge Fornasari – insieme alle associazioni di categoria e gli sponsor senza cui il Comune non riuscirebbe a fare niente”.

giostra per i piccoli

Tra le novità di quest’anno, c’è uno spazio dedicato alle associazioni di volontariato in piazzetta Plebiscito dove sarà collocata anche una piccola giostra per i più piccoli. “Il nostro settore non vive momenti molti felici, ci aspettiamo molto da questo Natale – spiega Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti Piacenza – Insieme all’aspetto più religioso di questa festa, ci auguriamo che la comunità possa tornare a preferire l’acquisto dei regali nei negozi fisici del nostro centro storico, guardando le vetrine, e lasciandosi ispirare dall’atmosfera”.

“L’invito alla nostra categoria è quello di utilizzare al meglio questo evento – aggiunge il direttore di Unione Commercianti Gianluca Barbieri – La città deve tornare a essere viva, luminosa e aperta”.

gli eventi in programma

In programma fino al 6 gennaio, ci saranno incontri culturali, spettacoli, visite guidate, la consueta pista di pattinaggio “Piacenza on ice”, nello spazio di via Alberici, e il trenino che nei fine settimana collegherà gratuitamente alcune punti strategici della città al centro dell’iniziativa. Non mancheranno le esibizioni di cori natalizi e diversi sono anche gli appuntamenti previsti al Teatro Municipale con i cartelloni delle stagioni di lirica, prosa e concertistica, nonché con quello della rassegna “A teatro con mamma e papà” rivolta alle famiglie. Sul sito www.nataleapiacenza.it è possibile consultare il programma completo, in continuo aggiornamento.

NATALE A PIACENZA