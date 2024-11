On ER: su Telelibertà lo speciale dedicato alle elezioni in Emilia-Romagna

Uno speciale dedicato alle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre: la nuova puntata del settimanale televisivo On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda questa sera alle 20.15 su Telelibertà, ha come ospiti in studio Leonardo Nesti, caporedattore ANSA dell’Emilia-Romagna, Mattia Cecchini, caporedattore dell’Agenzia Dire e il prof Fulvio Cammarano, storico e direttore della Scuola di giornalismo dell’Università di Bologna.

In primo piano il risultato elettorale, che ha visto il candidato di centrosinistra Michele De Pascale vincere con il 56,7% dei voti, mentre la candidata del centrodestra Elena Ugolini si è fermata al 40%. Ma su On ER è stato affrontato anche il tema della scarsa affluenza: è andato alle urne solo il 46,42% degli elettori. Un dato non basso come quello del 2014, quando votò poco più del 37%, ma che non regge il confronto con le elezioni del 2020, quando votò il 67%. Nesti, Cecchini e Cammarano cercano di dare le prime risposte alle possibili cause del calo dei votanti: dall’alluvione, prima in Romagna e poi a Bologna, fino alla disaffezione nei confronti della politica.

Viene trattato anche il tema delle larghe intese nel centrosinistra, e dell’Emilia-Romagna che anche in questo caso viene vista come un ‘laboratorio’ politico. Riflettori poi sul centrodestra, che in consiglio regionale cambia notevolmente composizione: la Lega nel 2020 prese quasi il 32%, mentre in queste elezioni è poco sopra il 5%. Fratelli d’Italia ha ottenuto quasi il 24% al contrario delle passate elezioni quando prese l’8,5%.

Le voci di Leonardo Nesti, Mattia Cecchini e Fulvio Cammarano sono anche al centro della tre puntate radiofoniche di On ER, tre pillole ciascuna di tre minuti, che andranno in onda sulle più importanti emittenti radiofoniche della regione. In studio Margherita Giacchi. Montaggio Andrea Perini, regia di Alessandro Baroncini. La versione radiofonica è a cura di Francesca Mezzadri. On ER è un format del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa della Regione ‘Emilia-Romagna.