Santa Cecilia, gli ex allievi del Nicolini in concerto per la patrona della musica

Venerdì 22 novembre, a partire dalle 10, sul palco del salone del Conservatorio Nicolini di Piacenza si alterneranno musicisti ex allievi del Nicolini (e ora docenti presso scuole di ogni ordine e grado), per dar vita a un concerto con un programma vario e originale. La giornata-evento, aperta a scuole e cittadinanza, è dedicata alla patrona della musica e dei musicisti Santa Cecilia.

Paola Busconi, Elena Castagnola, Adriana Egivi, Raffaella Fellegara, Ilaria Italia, Mariangela Lontani, Corrado Pozzoli e Franco Valuto proporranno brani di Ennio Morricone, Gabriel Faure, Heitor Villa-Lobos, Pierre Attaignant, Bill Evans e molti altri.

A chiudere l’evento, curato da Patrizia Bernelich e condotto da Patrizia Florio, ci penseranno i docenti Riccardo Dapelo e Barbara Rettagliati che, con il supporto di momenti musicali eseguiti da alcuni studenti, si interrogheranno sul futuro della musica.

“Ritengo importante che il conservatorio diventi sempre più una filiera culturale – sottolinea il direttore del Nicolini Roberto Solci -. Giovani allievi ed ex studenti, ora docenti, si incontrano sul palco, per valorizzare, non solo idealmente, i principi di disciplina e umanità fondamentali per il successo di ogni musicista”.

“La festa di santa Cecilia – afferma il presidente Massimo Trespidi – ci richiama ancora una volta a comprendere il valore comunitario della musica come esperienza collettiva. Il Conservatorio va proprio in questa direzione, con iniziative volte a rafforzare i legami sociali e a creare sinergia con le realtà del territorio. Infine voglio ringraziare Patrizia Bernelich per il grande lavoro svolto e che sta svolgendo”.