Cosa scegliere dopo la terza media, gli istituti superiori si presentano ai ragazzi

Un viaggio istruttivo e divertente per definire al meglio il futuro dei propri studi: è la giornata di orientamento per gli studenti di terza media – per conoscere gli istituti superiori, la loro offerta formativa, le opportunità di sbocco professionale – che si svolge giovedì 21 e venerdì 22 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Laboratorio Aperto di Piacenza (nell’ex Chiesa del Carmine) di Piazza Casali.

L’obiettivo dell’appuntamento – inserito nel calendario delle iniziative locali dell’edizione 2024 del Festival della Cultura Tecnica – è aiutare a semplificare la scelta orientativa nel mondo scolastico del secondo ciclo.

Presso i desk appositamente allestiti per l’iniziativa, le scuole superiori del territorio e centri di formazione professionale di Piacenza illustrano la loro offerta formativa per fornire ai ragazzi elementi utili per una decisione più consapevole rispetto ad una scelta che costituisce un passaggio importante della loro vita.

Presenti all’appuntamento con gli studenti la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, gli assessori del Comune di Piacenza Francesco Brianzi (Politiche giovanili) e Mario Dadati (Politiche educative), e il direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Piacenza Andrea Grossi.