Istituto Tramello nella ex caserma dei vigili del fuoco, presentato il progetto

Il futuro dell’area della vecchia caserma dei Vigili del Fuoco di viale Dante ha preso forma. E’ stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica della sua riqualificazione che prenderà una declinazione ad uso scolastico.

intervento da 9,6 milioni di euro

Un intervento da 9,6 milioni di euro che porterà alla costruzione della nuova sede dell’istituto per geometri “Tramello” e che ha tra i suoi obiettivi principali anche quello di migliorare la situazione di tutti gli altri istituti presenti nel comparto scolastico posto tra via IV Novembre, via Negri e viale Dante, a partire dalle criticità in termini di carenza di spazi.

i nuovi servizi

Sedici aule didattiche per trecento studenti, 6 spazi polifunzionali e di laboratorio, aula magna, biblioteca, e sala ristoro, oltre a mille metri di area verde.

Elemento caratterizzante la conservazione delle mura perimetrali del complesso, opera progettuale del dopoguerra dell’architetto Vittorio Gandolfi.