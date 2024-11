“Noci del cuore”, la campagna contro il rischio di infarto miocardico a Piacenza

L’associazione “Progetto vita” ha organizzato la campagna “Noci del cuore 2024“, che sarà presente, con un gazebo, sabato 23 novembre dalle 9 alle 18 in galleria presso il centro commerciale Gotico a Piacenza, e dalle 9 alle 12 in piazzetta San Francesco (davanti al Teatro) a Fiorenzuola D’Arda (PC), e sabato 30 novembre dalle 9 alle 18 in galleria presso il centro commerciale il Gigante San Nicolò.

Chi fosse interessato e volesse contribuire acquistando le noci per sè o per amici da regalare per le feste può chiamare per prenotarle al 392/ 7308035 dalle 10 alle 12.

perchè le noci?

Numerosi studi hanno evidenziato che un consumo regolare di Noci e frutta secca (25 gr almeno 4-5 volte alla settimana) portano ad una riduzione del rischio di infarto miocardico del 51% rispetto a quelli che non ne consumano. Questa riduzione non sembra essere dovuta solo all’azione sui livelli di colesterolo totale ed LDl (relativa ai grassi insaturi contenuti nelle noci), ma sembra essere legata anche a complessi meccanismi ricollegabili anche all’attività di altri componenti.

Le Noci infatti sono ricche di fibre che inibiscono l’assorbimento del colesterolo.

Contengono inoltre, arginina, un aminoacido implicato nel rilassamento della muscolatura vascolare ed in altre importanti azioni a livello dei vasi sanguigni.

Sono ricche di vitamine (come vitamina E) e di flavonoidi ad azione antiossidante, capaci di inibire la formazione della placca ateromasica, nonchè di fitosteroli capaci a loro volta di inibire l’assorbimento del colesterolo.

Infine contengono rame, selenio ( una porzione di Noci ne contiene il 100% del fabbisogno giornaliero) e magnesio, sostanze implicate nel metabolismo del colesterolo e nella

prevenzione delle malattie cardiovascolari.