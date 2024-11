“Vieni a scoprire, scambiare e riusare!”: domenica 24 torna il mercatino di Spazio 4.0

Domenica 24 novembre, dalle 9 alle 16.30, il parco di Spazio4.0 ospiterà una giornata all’insegna del divertimento, della musica, della sostenibilità e del riuso: “Vieni a scoprire, scambiare e riusare!”. Il mercatino di Spazio4.0, giunto alla sua 35esima edizione, sarà un’occasione unica per scoprire, scambiare e riutilizzare oggetti, abbigliamento e prodotti locali, in un’atmosfera vivace e accogliente.

Come funziona l’evento

L’evento si articolerà in numerose attività, pensate per adulti e bambini. SpazioStore, il mercatino dell’usato che da anni attira centinaia di visitatori, sarà aperto a tutti i i cittadini dalle 9 alle 16.30, con bancarelle ricche di oggetti di seconda mano, libri, vestiti e tanto altro. Non mancheranno le bancarelle delle organizzazioni non profit, che proporranno prodotti sociali e solidali, e la sezione SpazioStore dei piccoli, pensata per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, dove sarà possibile acquistare oggetti e giocattoli di seconda mano.

Inoltre, per chi ama il riuso creativo, torna il Baratto Market, un’iniziativa imperdibile per scambiare vestiti e accessori che non si usano più, dando loro una seconda vita. Basta portare ciò che non si indossa e portarsi a casa qualcosa di nuovo, in un’ottica di economia circolare.

il programma completo

SPAZIOSTORE dalle 9 alle 16.30: Il mercatino dell’usato aperto a tutti i cittadini

SPAZIOSTORE NON PROFIT dalle 9 alle 16.30: Le bancarelle delle organizzazioni non profit

BARATTO MARKET dalle 9 alle 16.30: Hai anche tu dei capi che non metti perché troppo larghi, stretti o che semplicemente non cerchi mai nell’armadio? Questo è l’evento che fa per te! Puoi liberarti di tutti questi vestiti ed accessori e prenderne altri a cui dare nuova vita.

MERCATO DELLA TERRA dalle 9 alle 13: I prodotti delle nostre valli dei Contadini Resistenti

BANCHETTO INFORMATIVO CHALLENGE | Festival itinerante dell’agroecologia dalle 10.30: Attività per tutte e tutti – area esterna

PRESENTAZIONE CHALLENGE | Festival itinerante dell’agroecologia dalle 11.30 alle 12.15: Presentazione coalizione Azione TerrAE, di progetto Challenge e delle attività di progettazione partecipata con l’intervento del Comune di Piacenza – portichetto

“THE CHALLENGE: LA CRISI CLIMATICA E LA RISPOSTA DELL’AGROECOLOGIA IN SAHEL” | Festival itinerante dell’agroecologia dalle 12.15: Proiezione documentario – Stanza Blu

PICCOLO BUFFET | Festival itinerante dell’agroecologia dalle 12. 40. Al termine del documentario – Stanza Blu

RADIO ACRA + BOMB SEEDS | Festival itinerante dell’agroecologia dalle 14.30 alle 16.30: Diretta radio e realizzazione bombe di semi per bambini (e non solo!)

STREET FOOD (anche vegan e gluten free) a colazione, pranzo, merenda e aperitivo con La Moretta Gipsy

BAR a cura del CAFFE SOCIALE di Spazio4.0 dalle 9 (a partire dalla colazione, con i nostri prodotti di realtà sociali e sostenibili)

SPAZIOSTORE DEI PICCOLI dalle 15 alle 16.30: Mercatino del riuso dei bambini e dei ragazzi

DJ SET con vinili

CICLOFFICINA PIGNONE aperta per check bici con l’aiuto dei volontari

MERCHANDISING POLLAIO SOCIALE®: shopper, t-shirt borracce e spillette per sostenere l’inserimento lavorativo nel tempo delle persone con fragilità che lo gestiscono

Per informazioni:

[email protected] Il Mercatino di Spazio4.0 – Comune di Piacenza