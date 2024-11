Elezioni regionali: Piacenza tra voti e astensionismo a “Nel mirino” su Telelibertà

In onda questa sera, venerdì 22 novembre alle 21 al tavolo dello Spazio Rotative, la puntata che “Nel mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi, dedicherà alle elezioni regionali, che hanno lasciato il segno.

In studio questa sera siederanno i tre consiglieri regionali (due dei tre alla prima esperienza) che porteranno le istanze del nostro territorio all’assemblea consiliare di Bologna.

Insieme a Giancarlo Tagliaferri, consigliere di Fratelli d’Italia, saranno presenti Luca Quintavalla e Lodovico Albasi, entrambi eletti nelle fila del Partito democratico.

La trasmissione sarà anche l’occasione per fare una panoramica sull’esito delle elezioni che hanno portato alla poltrona di governatore Michele De Pascale (Pd) e per mettere a fuoco la realtà piacentina, dove in provincia ha prevalso Elena Ugolini, candidata sostenuta dal centrodestra, che ha ottenuto la vittoria con il 56% dei voti contro il 41,5% del candidato del centrosinistra.

Oltre a parlare delle idee per Piacenza che i tre candidati usciti vincitori alle elezioni porteranno in Regione, sarà anche l’occasione per confrontarsi sul tema dell’affluenza, che ancora una volta ha premiato l’astensionismo (l’affluenza sul nostro territorio è stata del 41,49%). Alla disaffezione per il voto, peraltro, sarà riservata la quarta poltrona del tavolo, vuota come sono rimaste le urne di molti seggi nel fine settimana appena concluso.