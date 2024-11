Al Politeama arriva la “scienza l’irriverente” dello youtuber Barbascura X

Le serate teatrali al Politeama continuano a regalare emozioni e intrattenimento a un ritmo incalzante. Lunedì 25 novembre, alle ore 21, è il turno dell’originale e irriverente youtuber e divulgatore scientifico Barbascura X, pronto a conquistare il pubblico con il suo spettacolo dal titolo emblematico, “Sono qui per caos”, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini (prevendite su ticketone.it).

Con il suo inconfondibile stile “punk” e dissacrante, Barbascura X condurrà gli spettatori in un racconto che si muove tra scienza, teoria dell’evoluzione e l’assoluta imprevedibilità della vita. Un’esperienza singolare, in cui le grandi questioni scientifiche si intrecciano con riflessioni ironiche e provocatorie sul ruolo del caso nell’universo.

Alternando momenti di comicità tagliente a spunti di riflessione profonda, Barbascura X, anche chimico, scrittore, performer e presentatore televisivo, riesce a trasformare temi complessi in contenuti accessibili e divertenti, facendo della divulgazione un atto di vera e propria performance teatrale. Lo spettacolo rappresenta un’occasione per guardare alla scienza da una prospettiva diversa.

“Sono qui per caos” è un momento per riflettere sulla casualità della vita, su come ogni piccolo evento possa influenzare il corso dell’evoluzione e sulla fragilità dell’essere umano di fronte alle forze della natura. Barbascura X, laureato in chimica organica con un dottorato specializzato in chimica “green” e nella produzione di materiali da fonti rinnovabili, vanta una solida carriera accademica che lo ha portato a lavorare in prestigiosi laboratori scientifici sparsi per tutta Europa.

Questa esperienza sul campo lo ha reso un profondo conoscitore delle scienze naturali, ma è grazie al web che ha saputo trasformare il suo sapere in qualcosa di “virale”. La sua fama è esplosa grazie alla serie “Scienza brutta”, un format che ha conquistato un vasto pubblico online. In questi pseudo-documentari parodistici, Barbascura X smonta con ironia e un tocco di provocazione i miti e i luoghi comuni della scienza.

“Scienza brutta” ha aperto le porte della scienza a un pubblico giovane e appassionato. Il precedente spettacolo teatrale, “Amore bestiale”, ha contato più di 90 date, calcando la scena dei più grandi palchi d’Italia. È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana “Il Satiro Scientifico” per Mondadori e ha realizzato il podcast “Storie brutte sulla scienza” per Audible.