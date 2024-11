Fare del bene divertendosi, commedia in dialetto per aiutare La Ricerca

Si può fare del bene divertendosi. E’ quanto propongono da anni le compagnie dialettali piacentine che hanno scelto di proporre spettacoli benefici per sostenere realtà impegnate nel sociale come la Fondazione La Ricerca Ets. Sabato prossimo, 30 novembre, la Filodrammatica Ancaranese porterà sul palcoscenico del salone parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes “Al pariva tant un bräv ragass”, commedia in tre atti di Giorgio Tosi (regia di Bruna Molaschi). Il ricavato della serata sarà devoluto per progetti e attività rivolti a giovani, a madri con bambini e utenti di servizi e comunità terapeutiche La Ricerca.

la trama della commedia

La trama della pièce dialettale è intessuta da un humor sottile che esplode in momenti di grande divertimento per le situazioni comiche che si vengono a creare pur in un quadro dai toni drammatici: un’azienda sull’orlo del fallimento, un figlio che si laurea dopo i 40 anni e che si sposa in segreto durante un master all’estero, presentandosi a casa con un figlio ed un secondo in arrivo.

Ingresso a offerta (da via Damiani 6). Inizio spettacolo alle 21.