Imprenditore e politico, Dario Squeri si racconta a “Lo Specchio di Piacenza”

Questa sera, martedì 26 novembre, alle ore 20.30, andrà in onda una nuova puntata di “Lo Specchio di Piacenza”, il format ideato e condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi.

La trasmissione avrà come ospite Dario Squeri, imprenditore di successo e protagonista di rilievo nel panorama politico e industriale, non solo a livello locale ma anche nazionale. Squeri è l’amministratore delegato di Steriltom, azienda leader nella produzione di polpa di pomodoro, conosciuta per l’eccellenza e la qualità dei suoi prodotti nel settore agroalimentare.

Oltre alla sua lunga carriera imprenditoriale, Squeri ha avuto un’importante esperienza politica: è stato presidente della Provincia di Piacenza per due mandati consecutivi, nel 1995 e nel 1999.

Durante l’intervista, Squeri ripercorrerà le tappe principali della sua carriera, sia come manager alla guida di un’azienda di successo a livello europeo, sia come amministratore pubblico impegnato nello sviluppo del territorio. Un’occasione per scoprire il percorso di un uomo che ha saputo unire competenze imprenditoriali e impegno politico, lasciando un’impronta significativa nel tessuto economico e sociale della sua comunità.

Nel 1999, Dario Squeri fu protagonista di un importante progetto politico, fondando la prima lista della Margherita. Il suo obiettivo era quello di dare vita a una nuova forza politica di centro, in grado di rappresentare una visione moderata e riformista.