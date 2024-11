A Pulcheria arriva “Svelarsi”, evento-spettacolo riservato alle donne

Dopo il grande cinema di Margherita Vicario (che con Gloria! ha girato in sei mesi cinque continenti perché il film è stato invitato nei festival più prestigiosi del mondo), a Pulcheria arriva domani sera (giovedì 28 novembre alle ore 21.00 al secondo piano di Xnl) l’appuntamento con il grande teatro e più precisamente con l’evento-spettacolo “Svelarsi. Una serata per sole donne (cis, trans, non binary)”. Un progetto di Silvia Gallerano sul corpo femminile e la nudità; un momento di condivisione per sole donne; un’esperienza immersiva, necessaria, contagiosa.

“ESPERIMENTO INDEFINITO E INDEFINIBILE”

Uno spettacolo-evento definito dalla organizzazione di Pulcheria “un esperimento/serata/happening/sabba/pigiama party/assemblea. Qualcosa di indefinito e indefinibile, un momento di condivisione e di riflessione su temi come il femminismo, l’umiliazione, la rivalsa, il senso di colpa, l’autodeterminazione”.

É una serata per sole donne, che genera parecchie risate e una smodata sorellanza, è un percorso di ricerca in cui si indaga che cosa succede ai corpi simili di chi assiste in platea: se i corpi di chi è in platea risuonano più profondamente con quelli nudi in scena.

“così come siamo al risveglio”

“Ci sono parole. Tante. Che coprono, che proteggono i corpi. E poi ci sono i corpi – spiega Silvia Gallerano – così come li guardiamo allo specchio quando ci svegliamo. Prima di camuffarli per camminare in mezzo agli altri. Sai quando si dice: immagina una persona che ti fa paura mentre è nuda. Per smontarla. Per vedere che è composta dagli stessi pezzi che compongono te. Ecco, noi ci spogliamo proprio. I nostri pezzi li mostriamo tutti”.

La serata è per sole donne. Lo sguardo maschile rimane fuori dalla sala. “Non è un desiderio di esclusione degli uomini – si legge nel colmunicato -, ma di un tipo di sguardo predatore, giudicante, sminuente”.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione.