Patologie del ginocchio e il legame con la dieta, se ne parla stasera a “Star Bene”

È la più grande articolazione del corpo umano, fondamentale nella nostra quotidianità, ma anche una delle parti più vulnerabili agli infortuni, alle infiammazioni e alle degenerazioni: parliamo del ginocchio, che sarà oggetto di discussione questa sera, giovedì 28 novembre alle 21, nella nuova puntata di “Star Bene“, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti su Telelibertà, che esplorerà nel dettaglio il tema della salute del ginocchio, analizzando le problematiche più comuni e le soluzioni per prevenire e curare le sue patologie.

Il ginocchio è chiamato a sostenere il peso dell’intero corpo e ad affrontare sollecitazioni quotidiane dovute a movimenti come camminare, correre, alzarsi e sedersi. Non a caso, le patologie che colpiscono questa articolazione sono tra le più diffuse, e riguardano persone di tutte le età, sia uomini che donne.

gli ospiti in studio e i temi che tratteranno

Ospiti in studio della serata saranno, oltre all’oncologo Luigi Cavanna, Pietro Maniscalco che è il direttore dell’unità operativa di Ortopedia – Traumatologia dell’ospedale di Piacenza e Fabrizio Quattrini, che è il direttore dell’unità operativa di Traumatologia dello Sport.

Diversi sono i temi che verranno trattati nel corso della serata a partire dalle patologie più comuni del ginocchio, senza tralasciare le fratture. Focus anche sulla corretta alimentazione, fondamentale per mantenere in salute le ginocchia insieme all’attività fisica regolare, specialmente per chi soffre di artrosi.