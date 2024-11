Superato il tetto dei 20.000 punti, in cima ancora la 4ªB di Ponte Dell’Olio

Si veleggia verso la graduatoria finale: oggi una nuova classifica vi aggiorna sulla situazione dei punteggi dei nostri piccoli protagonisti.

Si continua a votare con passione e impegno per arrivare in quella preziosa cerchia dei 138 premiati: a vostra disposizione per arrivare più velocemente alla posizione desiderata ci sono i codici bonus del Centro Commerciale Gotico, esposti al mercoledì e alla domenica in galleria (ma utilizzabili anche negli altri giorni) che aggiungono 3 punti al vostro voto quotidiano.

Ancora per qualche giorno potete realizzare e inviare gli elaborati relativi al terzo tema proposto, “Lo sport che amo praticare”: il termine per l’invio degli elaborati è fissato a domenica 1° dicembre, alle ore 23.59. E lunedì sveleremo il nuovo tema, quarto e ultimo per questa edizione!

Intanto, ecco qui sotto la classifica aggiornata: ricordiamo che i punteggi risalgono a qualche giorno fa, per permettere i controlli prima della pubblicazione.

Classifica 28 novembre 2024