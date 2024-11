Al President serata a passo di danza per lo Yoshua Center del medico Lipeti

Una serata a passo di danza, all’insegna della solidarietà. Sabato 30 novembre le ballerine e i ballerini della scuola di danza piacentina “Choros”, diretta da Marcella Azzali, metteranno in scena uno spettacolo dalle tinte natalizie a partire dalle ore 21 al Teatro President.

Protagonisti dello spettacolo allieve e allievi con un età compresa tra i sette e i sedici anni, che prima danzeranno sulle note di un “Christmas Medley” e poi si esibiranno in una suite di un intramontabile classico natalizio: lo “Schiaccianoci”.

Un evento, quello del “Galà degli auguri”, che non dimentica chi è meno fortunato: il ricavato sarà infatti devoluto allo Yoshua Center, situato nel villaggio kenyota di Ilbissil e in cui opera il medico piacentino Francesca Lipeti.

La struttura comprende non solo una piccola clinica, ma anche una casa e una scuola per giovani disabili. Si tratta del terzo spettacolo che la Scuola Choros organizza per sostenere la missione di Lipeti.

Il “Galà degli auguri” è aperto a tutti e il costo del biglietto è di 18 euro, con prevendite già disponibili in tre esercizi commerciali: Code 7.4 in via Veneto 96, Libreria Fahrenheit 451 in via Legnano 4 e Farmacia Raimondi in via Emilia Pavese 86.

Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 335 6835464.