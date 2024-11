Oggi, Venerdì 29 PIACENZA “Facing Me” – Teatro dei Filodrammatici, ore 20.45 serata di musica e arte a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla, promosso da AISM Piacenza. Georgia Ciavatta guiderà il pubblico in un viaggio emozionale con brani inediti e cover, accompagnata dalle interpretazioni di Miriam Stefanoni (voce recitante), Paola Pedrazzini (danzatrice) e Gianni Azzali (sax). BOT l’Africano – Sede Amici dell Arte, dalle 16.30 alle 18.30 mostra di Osvaldo Barbieri noto nel mondo dell’arte con l’acronimo BOT. L esposizione presenta una selezione di opere inedite realizzate dall artista durante il periodo coloniale, tra cui dipinti, collage, sculture, fotografie e una ricca produzione letteraria. L’esposizione rimarrà aperta fino al 15 dicembre 2024. Ingresso gratuito. BlackRootz – Movimento continuo – XNL Piacenza Contemporanea, ore 18.30 performance e talk con i i BlackRootz, il collettivo che ha rivoluzionato la scena italiana della street dance. L’evento segna la conclusione del ciclo legato alla mostra Out of the Grid, dedicata alle fanzine autoprodotte italiane (1978-2006). Ingresso libero. Natale a Piacenza – Città in Festa per tutto il fine settimana sarà possibile fare shopping tra le casette del mercatino di Natale ricche di oggetti artigianali e idee regalo, deliziare il palato con specialità da tutto il mondo, assistere e divertirsi agli innumerevoli eventi, concerti e spettacoli in programma. MUCINASSO (PIACENZA) Mercatini di Natale per tutto il fine settimana, dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 18.30, nell antica stalla del cortile parrocchiale, vi aspettano numerose idee regalo e prodotti artigianali creati da Il laboratorio della parrocchia San Tommaso.

Domani, Sabato 30 PIACENZA Piacenza, la città che cambia. Luoghi e volti della realtà urbana – Fondazione di Piacenza e Vigevano mostra dedicata al fotografo piacentino Prospero Cravedi, che racconta attraverso le sue fotografie decenni di trasformazioni urbane e sociali della città. Un viaggio visivo unico nei cambiamenti che hanno segnato Piacenza. La mostra sarà aperta fino al 30 marzo 2025. Ingresso gratuito. La Minuziosa Verità: Viaggio nel mondo di Puccini – Teatro Municipale, ore 17 al Ridotto del Teatro si terrà la presentazione del libro “La Minuziosa Verità”, che esplora le storie e le riflessioni di Gianandrea Gavazzeni su Puccini. La serata vedrà anche l’esibizione del soprano Enrica Macaro, accompagnata dal pianoforte di Gian Francesco Amoroso, e un dialogo con l autore Giovanni Gavazzeni. Ingresso libero. Piacenza on Ice – Palazzetto dello Sport torna ad animare il natale di Piacenza la pista di pattinaggio su ghiaccio per grandi e piccini. Divertimento assicurato con i pinguini guida per i più piccoli e una maxi pista per gli adulti. La pista sarà aperta oggi dalle 15 alle 23, domenica dalle 10 alle 20 e nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30. A/Mano Market Xmas Edition – Auditorium S. Ilario, dalle 10 alle 20 torna, oggi e domani, il mercatino natalizio dedicato all artigianato italiano. I visitatori potranno scoprire le creazioni di 45 artigiani, che proporranno una selezione di regali di Natale unici e originali. Ingresso gratuito. Natale a Bobbio – Piazza Duomo, dalle 15.30 la caratteristica piazza diventerà un magico scenario natalizio con laboratori creativi, una divertente caccia al tesoro per ritrovare Babbo Natale, misteriosamente scomparso, e una baby dance finale. Tutte le attività e l animazione sono gratuite. ITALIA MIA. Petrarca e il cardinale Alberoni: precursori del Risorgimento – Collegio e Galleria Alberoni, dalle 15 l’evento culturale esplorerà la visione politico-culturale che i due protagonisti, separati da oltre tre secoli, espressero a favore di un’Italia proto-unitaria, fondata su fragili confederazioni concordate tra le signorie dell’epoca. In programma un video-documentario, una conferenza itinerante e un brindisi di chiusura. FIORENZUOLA Pista di Pattinaggio – Piazzale dei Caduti inaugurazione, alle 16.30, della pista di pattinaggio su ghiaccio. Per l’occasione, saranno presenti stand gastronomici con vin brulé e caldarroste, per riscaldare l’atmosfera. La pista rimarrà aperta fino a lunedì 6 gennaio 2025. Ridi che ti passa! – Teatro Verdi, ore 21 quarta edizione dello spettacolo teatrale organizzato dall oratorio di San Fiorenzo, con la compagnia Comic Club e il coro Incanto Libero. Lo spettacolo in stile varietà promette divertimento e leggerezza, con sketch, balletti e parodie musicali. Il ricavato sarà devoluto all emporio solidale di Fiorenzuola d Arda per la ristrutturazione della sede. CASTELSANGIOVANNI Commedia dialettale “Al dì da Spus ” – Teatro Verdi, ore 21 di scena la Compagnia Sms Company con una divertente commedia dialettale in due atti. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dell’Hospice di Borgonovo. CALENDASCO Festival della Nebbia – Località Sopravivo il programma di oggi prevede, alle 15, presso il Guado di San Colombano e di Sigerico, lo spettacolo teatrale a cura di Officina Teatrale Actuar. Al termine ci sarà una merenda offerta presso il Circolo Culturale Biffulus. VERNASCA Alla corte della principessa – Max Ernst: Une semaine de bonté – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno esposizione temporanea dedicata a una delle opere più enigmatiche di Max Ernst, realizzata tra gli anni 20 e 30 del Novecento: Une semaine de bonté. Attraverso 18 stampe tratte da un’edizione del romanzo per immagini, il progetto si integra con le attuali visite guidate al castello, esplorando il legame tra il borgo e l artista. La mostra sarà visitabile nei fine settimana fino al 30 marzo. SARMATO Mercatino del Riuso – Piazza Roma, dalle 8 alle 17 i visitatori avranno l opportunità di scoprire il valore degli oggetti, promuovendo la filosofia del riduci, riusa, rinnova . Sarà possibile trovare pezzi unici e dare nuova vita agli oggetti amati. CASTELLARQUATO Un Mondo di Presepi – Palazzo del Podestà nei suggestivi spazi del Mezzanino sarà possibile ammirare fino al 12 gennaio 2025, una rara rassegna di oltre cento natività provenienti da tutto il mondo, preziose testimonianze di usi e tradizioni diverse che raccontano lo spirito del Natale da ogni angolo del pianeta. La mostra sarà aperta tutti i giorni festivi e prefestivi con i seguenti orari: 10.30 – 12.30 e 14.30 – 18. GRAZZANO VISCONTI Il Natale di Grazzano Visconti oggi e domani per le vie del piccolo borgo medievale, dalle 10 alle 19, potrete passeggiare tra le innumerevoli bancarelle di maestri artigiani, immersi in luci, profumi e addobbi. Tanti gli eventi in programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, scivolo gigante e un area ristoro con food truck e posti a sedere. L ingresso al borgo è gratuito, senza necessità di prenotazione.