Crescere e trovare se stessi: Tamara Gandolfi scrive un libro dedicato ai giovani

Un fiume che scorre come allegoria dell’esistenza umana. “Come Eco sul Fiume”, opera prima della piacentina Tamara Gandolfi, non nasce da un’idea, ma da una necessità, un’esigenza interiore. Il romanzo parla di un gruppo di diciottenni all’ultimo anno del liceo, alle prese con il duro compromesso della crescita e il coraggioso percorso per cercare sé stessi. Tamara è insegnante e proprio la tanta vita che ha di fronte tutti i giorni l’ha ispirata nella stesura di questo libro.

“Questo è il mio primo libro – spiega l’autrice – quindi sono molto emozionata e orgogliosa. La scrittura per me è evasione e salvezza. Lavoro a scuola, sono a contatto con tanta vita, gioie, drammi, ogni giorno. E io assorbo tutto e lo rivivo empaticamente. Tanta vita che fatico a contenere. Quindi l’ho riversata qui”.

All’interno del libro troviamo l’amore, principalmente, in ogni sua sfaccettatura, e l’amicizia, che aiuta a conoscersi e affrontare le traversie della vita. “C’è anche tanta letteratura, quella che aiuta a capire i sentimenti umani e che ci fa sentire meno soli” – prosegue Tamara.

Le chiediamo quali sono i messaggi contenuti nel suo libro: “Molti, mi auguro. Sopra a tutto, l’importanza dell’umanità e del rispetto; il valore degli affetti. Le virtù della gentilezza e della sensibilità. E, in un mondo ormai mercificato, l’importanza della parola, del libero pensiero, dell’arte, perché sono ancora convinta che i sentimenti e la bellezza possano salvare l’anima”.

L’intervista di Marzia Foletti