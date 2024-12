Governo, per il dopo Fitto cresce l’ipotesi Tommaso Foti ministro

Il riserbo è massimo. In pochi riescono a parlarle perché Giorgia Meloni ancora sta riflettendo sulla scelta da fare per sostituire Raffaele Fitto che da oggi assume l’incarico di vicepresidente operativo della Commissione europea. Tanto che non è detto che il giuramento si terrà a stretto giro. Anche se più passano le ore, più salgono le quotazioni del parlamentare piacentino Tommaso Foti, attuale presidente del gruppo alla Camera.

I punti fermi, emersi nelle riflessioni degli ultimi giorni, sono due: niente spacchettamento delle deleghe, che saranno affidate a un nuovo ministro, e l’indicazione di una figura politica di stretta osservanza di Fratelli d’Italia. Le deleghe sono: supervisione sul Pnrr, Sud, Coesione, Affari europei.

Tra i nomi per il dopo Fitto circola anche quello di Marco Osnato, responsabile economico del partito. Ma ci sarebbe anche un altro schema: Luca Ciriani prenderebbe il posto di Fitto e Foti diventerebbe a sua volta ministro per i Rapporti con il Parlamento. Novità sono attese per la giornata di oggi.