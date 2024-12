Universitari al Municipale, promozione speciale per 4 concerti e 2 balletti

Una speciale promozione permetterà agli studenti universitari di assistere ad alcuni appuntamenti della stagione 2024/2025 del Teatro Municipale a un prezzo ridotto, grazie a una convenzione promossa dall’assessorato alle politiche giovanili, università e ricerca del Comune e la Fondazione Teatri di Piacenza. Ad annunciarlo, questa mattina in conferenza stampa nella sala consigliare di palazzo Mercanti, sono stati l’assessore Francesco Brianzi e la direttrice della Fondazione Cristina Ferrari, insieme al prorettore del Politecnico di Milano Dario Zaninelli e al prorettore vicario dell’Università di Parma Fabrizio Storti.

Sei appuntamenti tra musica e danza a cui gli studenti potranno accedere con un biglietto a 10 euro in platea, mostrando un documento che attesti l’iscrizione all’università: primo evento in programma, il 18 gennaio, sarà il concerto de La Mole Armonica – Ensemble dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dedicato alla musica del Seicento e Settecento.

A seguire, il 16 febbraio, la Trilogia dell’estasi composta dai tre celebri balletti L’après midi d’un faune, Boléro, Le Sacre du printemps della Compagnia Zappalà Danza, nuova creazione al debutto in un’importante coproduzione internazionale.

Il 28 febbraio è in cartellone un appuntamento nel segno della grande musica del periodo classico e romantico, con il concerto dell’Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Krzysztof Urbanski con il pianoforte di Jan Lisiecki, sulle note di Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. Alla musica del primo Novecento è dedicato il concerto che vede protagonista la Filarmonica Toscanini diretta da Sesto Quatrini, con il violino solista di Carolin Widmann, in programma l’8 marzo.

Pianoforte protagonista il 21 marzo con il recital del giovanissimo Artemy Sokolovsky, nato nel 2004, vincitore del prestigioso Premio Bengalli. Infine il 25 marzo l’ultimo appuntamento con un classico della danza come Romeo e Giulietta sulle celebri musiche di Sergej Prokof’ev, portato in scena dal Balletto del Sud.

