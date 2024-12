Alternativa per Piacenza guarda alle comunali: consiglio direttivo rinnovato

Lavoro, ambiente e inclusione. Sono questi i tre capisaldi sui quali si concentreranno le attività di Alternativa per Piacenza, che guarda già alle prossime elezioni comunali. Lo farà con un consiglio direttivo rinnovato e presentato dal presidente Giovanni Toscani: il tesoriere è Daniele Alessandrini, il responsabile organizzativo Daniele Valla, poi i componenti Tatiana Morelli, Eliana Cruz, Enrico Caruso e i consiglieri comunali Luigi Rabuffi e Stefano Cugini.

“Siamo aperti al dialogo e al confronto con tutti – ha spiegato Toscani – in particolare su queste tre tematiche che ci stanno molto a cuore. Il nostro obiettivo sarà lavorare per aumentare il consenso e la partecipazione alla politica, purtroppo in calo come si è visto alle ultime regionali, un riavvicinamento all’impegno civile costante per essere il più pronti possibile per le elezioni comunali che ci saranno tra due anni”.