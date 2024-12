Musica in piazza Cavalli con il concerto di Natale del Conservatorio Nicolini

La musica jazz, dai grandi classici del Great American Songbook agli immancabili brani natalizi, sarà la protagonista del concerto che gli studenti del Dipartimento di Jazz del Conservatorio Nicolini regaleranno alla città domenica 8 dicembre alle ore 17. La formazione che salirà sul palco, allestito in piazza Cavalli, è composta da otto allievi: Taiyao Xiong e Sara Giovannini (Voci), Dejan Krcev e Alessio Frijo (Sax Tenore), Davide Croci (Pianoforte), Luca Franzosi (Chitarra), Lapo Barsottini (Basso Elettrico), Mattia Sivillica (Batteria) ed è coordinata dalla docente Serena Ferrara.

L’iniziativa, presentata oggi pomeriggio, 3 dicembre, nell’auditorium dell’ateneo musicale di via Santa Franca, è realizzata con il sostegno delle associazioni di categoria che compongono la Cabina di Regia per il commercio e fa parte della rassegna “Natale a Piacenza – città in festa” del Comune di Piacenza.

CONCERTO DI NATALE DEL NICOLINI

Presenti all’incontro con la stampa il presidente e il direttore del Conservatorio Massimo Trespidi e Roberto Solci, l’assessore al marketing territoriale del Comune di Piacenza Simone Fornasari, il capo dipartimento di jazz del Nicolini Massimiliano Rolff, la direttrice di Cna Piacenza Enrica Gambazza e il direttore di Confcommercio Piacenza Gian Luca Barbieri.

“Ringrazio il presidente Trespidi, il direttore, i docenti e gli allievi del Conservatorio Nicolini per la disponibilità con cui, in tante occasioni, mettono professionalità, competenza e talento a servizio della città, offrendo una colonna sonora d’eccezione a numerosi eventi pubblici – ha affermato l’assessore Fornasari –. Il concerto natalizio in piazza Cavalli rappresenta ormai una piacevole tradizione, che anche grazie al sostegno della Cabina di Regia arricchisce ulteriormente il calendario delle iniziative volte ad animare il centro storico nel periodo delle festività, quando il calore avvolgente della musica è più che mai prezioso per rendere speciale l’atmosfera”.

Per il direttore del Conservatorio, Solci, il concerto “rappresenta un banco di prova per gli studenti che suoneranno su un palco davanti a un folto pubblico” mentre il presidente Trespidi sottolinea “la positività del consolidamento del rapporto di collaborazione tra le istituzioni del territorio e un Conservatorio sempre più aperto alla realtà cittadina”.