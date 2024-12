Più stranieri imprenditori: le loro aziende in provincia di Piacenza sono 3.980

È risultato in aumento, alla fine del terzo trimestre 2024, il numero delle imprese guidate da stranieri presenti in provincia di Piacenza, che si pone al secondo posto regionale con un 15,5% per l’incidenza di queste imprese sul totale delle attività imprenditoriali.

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Emilia su dati Infocamere, infatti, si registrano 3.980 unità, un dato in aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La classifica relativa alla presenza settoriale pone al primo posto l’edilizia, con un numero di imprese guidate da stranieri pari a 1.722 unità (il 43,3% sul totale) e un aumento del 5,6%. Non dissimile è il trend delle attività commerciali (768 imprese guidate da stranieri, pari al 19,3% sul totale), che hanno chiuso il primo semestre con 34 imprese in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e una crescita del 4,6%.

Aumenti, poi, anche le attività di alloggio e ristorazione (367 imprese a guida straniera, con un +4,6%), nei servizi rivolti alle imprese (488 unità, +6,6%), nei servizi alle persone (262 imprese e +6,1%) , in agricoltura (98 unità, con un + 10,1%) e, infine, nella manifattura, con un +8,8%, che segna il passaggio da 250 a 272 unità.