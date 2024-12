Pensare Contemporaneo: terza edizione dedicata alle “Vite svelate” e alle fragilità

“Vite svelate” è il tema scelto per la terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, in programma a Piacenza dall’11 al 14 settembre 2025.

Dopo il successo delle precedenti due edizioni (che ha visto il pubblico crescere sino alle 24mila presenze di quest’anno, tra sale gremite per i 160 relatori ospiti di 80 incontri e la platea virtuale di un milione e mezzo di persone), il Festival ideato per l’anno che verrà è stato illustrato oggi, giovedì 5 dicembre, nel Ridotto del Teatro Municipale dal curatore Alessandro Fusacchia e dal direttore filosofico Andrea Colamedici.

Presenti anche la sindaca Katia Tarasconi, il presidente della Fondazione di Piacenza e e Vigevano Roberto Reggi e la direttrice di Fondazione Teatri, Cristina Ferrari.

due novitÀ importanti

Oltre ad annunciare il tema portante della kermesse, sono state presentate due novità importanti: l’appuntamento con gli “Italian Podcast Awards” che Piacenza ospiterà il 10 e 11 maggio 2025, oltre all’assegnazione del Premio Internazionale Pensare Contemporaneo, che nel 2024 è stato conferito al filosofo Byung-chul Han e che verrà attribuito – anche nel 2025 – a una personalità di rilievo mondiale i cui studi, le cui opere e attività di divulgazione abbiano influenzato il pensiero e la visione sulla società contemporanea.

FESTIVAL DEL PENSARE CONTEMPORANEO A PIACENZA

“Questa terza edizione del Festival – ha spiegato Roberto Reggi – ci aiuterà ad indagare le fragilità, che riguardano tutti da vicino e soprattutto i nostri giovani. Giovani che sono stati il nostro orgoglio nella passata edizione, con i complimenti che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto alla nostra città a questo proposito.

Ritengo che questo Festival, nell’accompagnarci a esplorare le vite svelate e togliere dal cono d’ombra le richieste di aiuto che spesso rimangono mute, possa aiutarci tutti anche a trasformare la fragilità in leva motivazionale per costruire ponti e rafforzare legami sociali”.

“Il prossimo anno – ha aggiunto il curatore artistico Alessandro Fusacchia – proveremo ad alzare livello della connessione con la città rispetto ai temi che vogliamo trattare. Sarà un festival più intimo e con qualche esperimento a livello di formato.

Vogliamo abbattere, dove possibile, la barriera tra chi sta sul palco e chi invece ascolta. Vogliamo portare la città a discutere al proprio interno, con i cittadini che diverranno attivatori di molti contenuti e discussioni. La verità è che stiamo tutti nella stessa tempesta, anche se con barche diverse: cosa succede se questo stato che proviamo lo spingiamo in avanti? Non si tratterà di una metrica facile, ma aiuteremo le persone a vivere meglio l’esperienza del Festival. Dev’essere un luogo per conoscere e conoscersi. E vi assicuro che sarà ancora una volta un evento di respiro internazionale, portando ospiti illustri da altri Paesi”.