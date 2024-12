Uno sguardo al catalogo dei premi: sarete tra le 138 classi vincitrici?

L‘ultimo giorno di votazioni si avvicina, e anche se in questi giorni è ancora possibile accumulare molti punti, potreste già avere un’idea di quale dei premi messi in palio potrebbe essere destinato a voi.

Un breve riepilogo per i più disattenti: le prime 138 classi che si distingueranno nella classifica a punti avranno la possibilità di vincere uno dei 138 premi messi in palio. Più alta sarà la posizione in classifica, più numerosi saranno i crediti ai quali poter attingere. La divisione dei crediti tra le posizioni e tutti i pacchetti a disposizione possono essere consultati nel catalogo pubblicato sulla pagina https://checlasse.liberta.it/. Qui sotto potete osservare la nuova classifica, provvisoria e aggiornata. Attenzione: come al solito la graduatoria è aggiornata a qualche giorno fa per permetterci di fare i controlli necessari prima della pubblicazione. E i punteggi che vedete in pagina non comprendono ancora quelli relativi agli elaborati del terzo tema, che stiamo registrando in questi giorni e verranno inseriti al più presto.

Continuate a votare e sostenere i vostri preferiti con tutti gli strumenti a vostra disposizione: manca davvero poco al gran finale!

Classifica 5 dicembre 2024