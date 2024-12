Capodanno a Piacenza: musica anni 90, dj Maurizio Popi, concerto al Municipale

Anche quest’anno sarà un “Capodanno in Piazza” per Piacenza: la grande festa il 31 dicembre partirà alle 21.00 in piazza Cavalli con il djset di Maurizio Popi, in apertura al grande show del format “Voglio Tornare Negli Anni 90” che dalle 22.30 fino all’1.30, con musica non-stop, e luci ed effetti scenici, porterà la piazza nel nuovo anno con uno spettacolo di grande impatto.

L’iniziativa anche quest’anno conterà sulla collaborazione del teatro Municipale con il consueto concerto di fine anno a partire dalle 18.00.