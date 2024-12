“Ogni promessa è debito”, Salemme torna al Municipale per la Stagione di prosa

La Stagione di prosa del teatro Municipale di Piacenza si arricchisce con un evento speciale: il ritorno di Vincenzo Salemme con la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito“, in scena martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 21.

La 21esima stagione di Prosa è curata da Teatro Gioco Vita, con il contributo di Mic e Regione Emilia Romagna, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Salemme, che mancava dal Teatro Municipale da sei anni, era infatti il febbraio 2018 quando l’attore per la prima volta calcava il palcoscenico del principale teatro di Piacenza con un suo spettacolo “Una commedia esagerata”, che fece sold out in entrambe le serate, porterà una commedia scritta e diretta da lui, che racconta la storia di Benedetto Croce, un uomo che fa una promessa a sant’Anna per salvare la propria famiglia. Dopo essersi miracolosamente salvato, si troverà a dover mantenere la sua parola. La commedia esplora con comicità temi come il fanatismo religioso, l’egoismo e la buona volontà. L’evento è fuori abbonamento, ma gli abbonati alla Stagione di Prosa beneficeranno di agevolazioni.

le parole di vincenzo salemme

“Definirei questa mio ultimo lavoro – scrive Vincenzo Salemme nelle note di regia – come un’opera buffa. C’è molta comicità nella difficoltà di mantenere una promessa così onerosa. C’è un po’ di grottesco perché il protagonista deve fare i conti con il mondo del fanatismo religioso e delle apparizioni miracolose. E c’è anche qualche spunto di riflessione per l’eterno scontro tra egoismo e buona volontà, tra onestà e lucro, tra bisogno e avidità”.

info e biglietti

Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523/315578, e-mail [email protected], [email protected].

Orari di biglietteria: dal martedì al venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle 19 al Teatro Municipale (0523.385721).