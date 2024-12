Retribuzioni, il rapporto di Cgil: “Salgono i salari, ma le donne guadagnano meno”

Salgono i salari a Piacenza, se pure di poco. Ma si allarga la forbice delle retribuzioni fra uomini e donne, tutto a sfavore di quest’ultime. Eppure l’espansione occupazionale post pandemia ha alzato la quota di donne al lavoro, almeno sotto il profilo quantitativo. Dunque c’è più equilibrio tra presenza maschile e femminile fra gli occupati “non si sono invece visti significativi miglioramenti rispetto alle nette asimmetrie sul fronte retributivo” afferma il report annuale Ires commissionato da Cgil Piacenza.

30 euro di differenza

A livello complessivo il differenziale retributivo per giornata lavorativa tra uomini e donne nel 2023 è stato pari a quasi 30 euro a Piacenza, più basso rispetto a quello del livello regionale (32 euro). In sostanza a Piacenza ad una giornata lavorativa degli uomini corrisponde una retribuzione pari a 107 euro, a fronte dei 78 euro delle donne.

economia in crescita

Per quanto riguarda l’economia piacentina in generale con l’impennata di crescita dell’8,8 per cento nel 2023 sull’anno precedente, l’export resta il motore piacentino, grazie ai settori dell’abbigliamento e degli alimentari. Ma mentre l’abbigliamento riguarda il grande flusso dei beni nei magazzini della logistica, quello alimentare è autenticamente nostro ed è cresciuto dal 2017 al 2022 del 107,4 per cento. Un valore record.