De Pascale stasera a Nel Mirino su Telelibertà: “Logistica, Piacenza esempio”

“Nel mirino” si occuperà questa settimana dello sviluppo economico del nostro territorio.

Alla trasmissione in onda questa sera, venerdì 6 dicembre alle 21 su Telelibertà, condotta da Nicoletta Bracchi, il primo interlocutore al tavolo dello Spazio Rotative sarà il neo eletto presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. Con lui dialogheranno Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza, Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna, e Maurizio Croci, presidente dell’associazione costruttori edili Emilia Romagna.

Crocevia e nodo strategico nel nord Italia, nonché polo logistico con enormi potenzialità, il territorio piacentino è sempre più protagonista anche nello sviluppo delle energie rinnovabili, ma soprattutto da anni sta lavorando al Polo del Ferro, che promette di ridefinire il ruolo della città nei trasporti e nella logistica europea. Sono questi solo alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della puntata di “Nel mirino”, dove si parlerà anche di alcuni nodi irrisolti quali l’inquinamento, la corsia aggiuntiva sull’autostrada A1, il ruolo della nostra provincia come retroporto di Genova e La Spezia.

In modo particolare al governatore De Pascale verrà chiesto quali settori economici saranno al centro delle politiche della Regione e quali interventi sono previsti per migliorare la formazione professionale e colmare il divario tra domanda e offerta, specialmente in settori strategici come la logistica e la tecnologia.

LE DICHIARAZIONI DI MICHELE DE PASCALE

Assodato che combattere il calo demografico del nostro territorio è condizione imprescindibile per il suo sviluppo economico, c’è da risolvere un problema dal nome comune: casa. Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna appena eletto ospite a “Nel mirino”, ha posto infatti la sua attenzione sul problema casa.

“È un ostacolo enorme che va affrontato – dice – in alcune città della nostra Regione ci sono infermieri pronti a entrare in servizio, ma che non trovano un’abitazione. Si consideri che è un aspetto fondamentale per chi lavora con i turni oppure deve essere reperibile: non possono abitare a 50 chilometri dal luogo di lavoro”. Il neopresidente ha parlato anche di infrastrutture e logistica definendo quella piacentina “un esempio da seguire perchè di qualità”.

