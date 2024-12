Addio all’avvocato Gianguido Guidotti, fu sindaco di Piacenza dal 1998 al 2002

Si è spento all’età di 87 anni l’ex sindaco di Piacenza Gianguido Guidotti, che guidò l’amministrazione comunale cittadina dal giugno del 1998 al giugno del 2002 (allora i mandati erano di quattro anni e non di cinque come adesso) a capo di una coalizione di centrodestra.

Di professione avvocato (passione e professione trasmesse ai figli Alessandro, Elena e Marco), sarà ricordato per i modi gentili e per la predisposizione al dialogo e al confronto, caratteristiche che mise in campo anche durante la sua breve esperienza nella politica attiva.

Negli anni ha sostenuto anche l’Unione Parkinsoniani, malattia da cui era stato purtroppo colpito.