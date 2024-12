“Sulla strada giusta”: oltre 600 studenti per un manifesto sulla sicurezza

Oltre 600 studenti coinvolti per realizzare quello che sarà un vero e proprio manifesto della mobilità sostenibile e la sicurezza sulle strade. L’associazione “Sonia Tosi” rinnova il proprio impegno di sensibilizzazione tra i cittadini, specialmente i più giovani, con la terza edizione del concorso “Sulla Strada Giusta”, promosso dai familiari di Sonia Tosi, la ragazza uccisa da un incidente stradale tre anni fa insieme al fidanzato Daniele Zanrei.

L’iniziativa messa in campo quest’anno si intitola “#ioManifesto per la sicurezza stradale” e non potrebbe avere dicitura migliore, con la collaborazione di Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Piacenza, Aci di Piacenza, Osservatorio sulla sicurezza stradale, Fiab AmolaBici, agenzia di comunicazione Blacklemon, ufficio scolastico provinciale e Polstrada di Piacenza.

“Sulla Strada Giusta” si rivolge dunque agli studenti delle seconde, terze e quarte classi degli istituti superiori di Piacenza e provincia, il concorso prevede la realizzazione di un manifesto/locandina sulla prevenzione dell’incidentalità stradale con particolare attenzione al ruolo del fattore umano, comportamenti, suggerimenti, dichiarazione d’intenti a vantaggio di una mobilità più sicura e rispettosa delle persone e dell’ambiente.

le fasi del progetto

Queste le fasi del progetto: 7 febbraio incontro in plenaria con tutti gli studenti (circa 600 di 30 classi degli otto istituti partecipanti) dove attraverso testimonianze ed interventi si affronteranno gli argomenti relativi agli aspetti psicologici degli utenti della strada, alla mobilità sostenibile e alla comunicazione efficace nella pubblicità sociale; febbraio-aprile realizzazione del manifesto/locandina sui temi del progetto e 8 maggio giornata finale e premiazioni presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico.