Elisabetta Canalis all’attacco di Elena Murelli: “Stop ai lager per gli animali”

“Aiutateci a fermarli!” Chi? La senatrice piacentina Elena Murelli, con gli altri colleghi di Palazzo Madama, Gian Marco Centinaio e Claudio Borghi, che compaiono in effige sul post di Instagram della showgirl Elisabetta Canalis. La modella di Sassari chiede ai suoi 3,7 milioni di follower di commentare i profili dei tre senatori leghisti con un messaggio che lascia pochi dubbi alle intenzioni: “Vergogna: NO all’orrore degli allevamenti per la sperimentazione”.

L’esternazione della Canalis segue di poco la netta presa di posizione della Lav (Lega anti vivisezione) all’emendamento di Murelli, Centinaio e Borghi, presentato da questi ultimi con l’intento di modificare la Legge di delegazione europea. Un emendamento che però ieri sera, proprio in seguito alle proteste degli animalisti, è stato ritirato su indicazione diretta del leader della Lega, Matteo Salvini.

È un emendamento, dice la Lav, che avrebbe permesso “la ripresa degli allevamenti di cani, gatti e primati in Italia, oltre che togliere altri vincoli all’utilizzo degli animali nella sperimentazione, diminuendone la loro tutela e grado di protezione”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ